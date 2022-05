Illegaler Waffenbesitz : Nahm Pistole ins Flugzeug – Ex-Formel-1-Boss Ecclestone in Brasilien verhaftet

Grosser Wirbel um Bernie Ecclestone. Der langjährige Chefvermarkter der Formel 1 wurde wegen einer Waffe in seinem Gepäck an einem brasilianischen Flughafen vorübergehend festgenommen.

Der frühere Formel-1-Boss wurde in Brasilien verhaftet.

Wegen illegalen Waffenbesitzes ist der frühere Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone (91) in Brasilien vorübergehend festgenommen worden. Bei der Überprüfung seines Gepäcks am Flughafen von Campinas im Bundesstaat São Paulo hätten die Beamten eine Pistole der Marke Seecamp (Modell .32) entdeckt, berichtete der Fernsehsender Globo am Donnerstag.