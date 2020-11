Der australische Bundesstaat South Australia ging in den harten Lockdown.

Der Bundesstaat South Australia mit seiner Hauptstadt Adelaide will den harten Lockdown drei Tage früher als geplant beenden. Zudem soll man sich per sofort wieder mit Familie oder Mitbewohnern draussen aufhalten dürfen. Grund dafür ist, dass der eigentliche Auslöser für den Lockdown auf einer Lüge basiert hatte. Er war am 18. November für sechs Tage als sogenannter Circuit-Breaker verkündet worden.