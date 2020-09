Böse Überraschung zum Geburtstag: Noch vor dem Corona-Lockdown hat Clemens D. eine grosse Feier zu seinem 40. Geburtstag geplant. Die meisten seiner Freunde hatte er per Whatsapp eingeladen. Doch 20 bis 30 davon nutzen den Messenger-Dienst nicht, deshalb schickte er ihnen die Einladungen per SMS.

Dazu kopierte er den Einladungstext, den er via Whatsapp versandt hatte, in die SMS-Nachricht und schickte ihn an die übrigen Kontakte. Ein grober Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Denn am Ende des Monats kamen das böse Erwachen und dicke Post von seinem Handyanbieter. Dieser habe dem Wiener 670 Euro (ca. 650 Franken) für insgesamt 2500 SMS verrechnet, schreibt Heute.at. Doch wie konnte es dazu kommen?