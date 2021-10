Immo-Preise : Wegen explodierenden Preisen – Paar wirbt mit riesigem Plakat für Eigenheim

Normalverdienende haben heute kaum eine Chance auf ein Eigenheim. Die Schweizer Immobilienpreise steigen seit langem und bewegen sich zurzeit auf einem Rekordhoch. Speziell hoch sind die Preise in den Kantonen Zug und Zürich.

Familie Meier versucht es mit einer kreativen Angehensweise, ein Werbeplakat am Bahnhof in Cham ZG. Sie er hoff en sich , dass mit diesem Aufruf der Traum vom Eigenheim endlich in Erfüllung geht. Schon seit drei Jahren sucht das Paar erfolglos nach einem eigenen Haus.