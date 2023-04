Schweizer Arbeitsmarkt: Wegen Fachkräftemangel – müssen wir bald bis 70 arbeiten?

Seit Jahrzehnten fehlten nicht mehr so viele Arbeitskräfte wie momentan, gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit sehr tief. Der Arbeitgeberverband schreibt, 120’000 Stellen seien in der Schweiz unbesetzt. Und diese Entwicklung werde sich noch deutlich verschärfen: Eine Million Babyboomer gehen in Pension. Der Verband hat darum eine Liste von acht Lösungsansätzen zusammengestellt, mithilfe derer der Fachkräftemangel in verschiedenen Branchen gelindert werden soll – hier die acht Punkte im Überblick.