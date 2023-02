Wil SG: Wegen Fastnachtslärm – Ukrainer ziehen aus Flüchtlingsunterkunft aus

1 / 4 Hier, in der Liegenschaft «zum Turm» in Wil SG, sind einige ukrainische Flüchtlinge untergebracht. News-Scout Im alten Feuerwehrdepot, das zur Liegenschaft dazugehört, finden ab Freitag und bis zum 18. Februar Fastnachtspartys statt. News-Scout Obwohl die Veranstalter der Partys grosse Anstrengungen unternommen haben, um die Örtlichkeit schalldicht zu machen, … News-Scout

Für die einen ist es die fünfte Jahreszeit, der freudig entgegengefiebert wird, für andere der blanke Lärm: die Fastnacht. Schon bald kommt es wieder zu Dutzenden Events in der Schweiz, bei denen verkleidete Menschen zu lauter Musik feiern. So auch in Wil SG, wo der «Boxenstopp» im alten Feuerwehrdepot vom 10. bis zum 18. Februar Partynächte organisiert.

Doch nicht alle erwarten den Event in Wil mit Freude, wie aus den «Wiler Nachrichten» zu entnehmen ist: In derselben Liegenschaft sind mehrere ukrainische Flüchtlingsfamilien untergebracht. Diesen geht die potenzielle Lärmemission des Anlasses derart gegen den Strich, dass sich die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner dafür entschied, ihre Wohnungen zu verlassen und temporär in einer anderen Flüchtlingsunterkunft ein Zuhause zu finden.

«Das ist komisch und überraschend»

Dies stösst bei Thomas Abbt, Organisator des Events und Mitglied des Vereines In-Wyl, auf Unverständnis: «Wir haben alles unternommen, um die anstehende Beschallung auf anliegende Wohnungen und Nachbarn so gering wie möglich zu halten.» So sei beispielsweise ein Akustiker vorbeigekommen, um die Liegenschaft zu prüfen. «Er sah keine Lärmprobleme, da der Raum von 34 Zentimeter dicken Betonwänden umgeben wird», erklärt Abbt. Man habe danach dennoch die Lifttüren isoliert und schallschluckende Elemente installiert. «Wir sind keine Unmenschen, die die Fastnacht über die Bedürfnisse der Anwohner stellen», so der Organisator.

Grund für die aufwendigen Arbeiten seien viele Auflagen, die die Stadt Wil an die Veranstalter stellte, um die Ukrainerinnen und Ukrainer vor Lärmbelästigung zu schützen. Ein rund 20-seitiges Dokument habe er seitens der Stadt erhalten. «Wir haben viel investiert, um alle Auflagen zu erfüllen, aber trotz unserer Bemühungen ziehen die Anwohner jetzt weg – das ist komisch und hat uns überrascht», so Abbt. Am liebsten hätte er direkt mit den Ukrainerinnen und Ukrainern gesprochen, doch seitens Soziale Dienste Wil habe man ihm explizit mitgeteilt, dass kein Kontakt erwünscht sei.

Das Umzugsangebot kam von der Stadt

Michel Burtscher, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Wil, bestätigt den Umzug der Flüchtlinge auf Anfrage: «Den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde die Möglichkeit geboten, während des Events in andere Gemeinschaftsunterkünfte umzuziehen. Teilweise wurde das Angebot angenommen, einige Familien wollten keinen Umzug.» Jenen Familien, die während des «Boxenstopps» im Turm verbleiben, habe die Stadt angeboten, in andere Zimmer innerhalb der Liegenschaft umzuziehen, die nicht direkt über dem Veranstaltungsort liegen.

Laut Burtscher haben sich im Vorfeld der Fastnacht drei Flüchtlingsfamilien, insgesamt sieben Personen, entschieden, ein anderes Wohnangebot anzunehmen. Zudem haben zwei der drei verbleibenden Familien das Angebot angenommen, innerhalb der Liegenschaft in ein anderes Zimmer zu wechseln. Ob die Familien nach der Fastnacht wieder in ihre ursprünglichen Zimmer zurückkehren, ist noch offen. Grund für dieses Vorgehen sei, dass der Fastnachtsbetrieb Emissionen während mehrerer Tage und Nächte verursache. Man habe sich entschieden, den Bewohnern das Umzugsangebot zu machen, obwohl die Veranstalter Massnahmen ergriffen hätten. Denn: «Ob die Immissionen zumutbar sind oder nicht, ist eine individuelle Einschätzung», so Burtscher.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft waren am Dienstag für 20 Minuten nicht erreichbar.

