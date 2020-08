«Am Montag musste festgestellt werden, dass das Gamswild im Alpstein gebietsweise an einer schweren Form der Gamsblindheit erkrankt ist», teilte die Ratskanzlei vom Kanton Appenzell Innerrhoden am Freitag mit. Die Krankheit kann für die Tiere verheerend verlaufen. So kann es vorkommen, dass Wildtiere erblinden und deren Augen auslaufen.

Dem Tode geweiht

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Ausbrüchen von Gamsblindheit im Alpstein. So auch 2015 bei einem Rudel Gämsen im Gebiet Hundstein und Altmann. Damals hiess es seitens der Wildhut: «Tiere, bei denen die Krankheit fortgeschritten ist, müssen von ihrem Leiden erlöst werden. Denn eine Gämse ohne Augenlicht ist in den Bergen dem Tod geweiht.» Dies unter anderem, weil erblindete Tiere im gebirgigen Gelände in den Tod stürzen. Wichtig ist Ruhe für die Tiere. Denn wenn sie aus Angst die Flucht ergreifen, kann es passieren, dass sie bei einem Fluchtversuch abstürzen.