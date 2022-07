Energie Schweiz: Wegen Gas-Engpass sollen Schweizer im Winter nur noch auf 20 Grad heizen

Das sind sieben Prozent der benötigten Energie in der Schweiz.

Der Krieg in der Ukraine hat auch negativen Einfluss auf Energieversorgung . Dass auch der Schweiz im Winter ein Strommangel bevorsteht, ist laut Energieministerin Sommaruga (SP) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) nicht auszuschliessen. Der Verband Schweizer Energiekonzerne sagt, die Gefahr einer Strommangellage sei «real und gross».

Auch der Zürcher Baudirektor Martin Neukom sieht die Situation sehr ernst. Wegen der Ukraine-Krise könnte es kommenden Winter zu wenig Gas haben und darum auch zu wenig Strom, so der Regierungsrat.

Zu Hause einen Pulli mehr, dafür ein paar Grad weniger

Was kann man dagegen tun? Der Zürcher Regierungsrat schlägt als erste Massnahme vor, dass die privaten Haushalte die Temperaturen in ihrem Zuhause etwas herunterschrauben sollten. Statt 23 Grad auf 20 Grad zum Beispiel. «Würden das sämtliche Haushalte umsetzen, würde das in der Masse schon einiges bewirken», sagt Neukom im SRF-«Regionaljournal» Zürich Schaffhausen.