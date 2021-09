Baar ZG - Wegen Gasleck wurden lose Steine durch die Luft gewirbelt

Am Mittwoch gegen 13 Uhr wurde während Bauarbeiten eine Gasleitung an der Zugerstrasse in Baar beschädigt. Durch das entweichende Gas wurden kurzerhand lose Steine durch die Luft gewirbelt.

Am Mittwoch gegen 13 Uhr wurde während Bauarbeiten eine Gasleitung an der Zugerstrasse in Baar beschädigt.

Gegen 13 Uhr hat sich am Mittwoch in Baar an der Zugerstrasse während Bauarbeiten ein Vorfall ereignet. Ein Bagger traf auf eine Erdgasleitung, wodurch eine sogenannte Anbohrstelle abgerissen wurde. Dies teilte die Zuger Polizei mit. In der Folge strömte eine unbekannte Menge Gas aus. Dies führte dazu, dass im ersten Moment lose Steine durch die Luft gewirbelt wurden.