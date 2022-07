Neues Steuermodell gefordert: Wegen Gen Z – «Wer Vollzeit arbeitet, soll Steuern sparen können»

Teilzeitarbeit ist bei jungen Menschen beliebt, bedroht aber den Zusammenhalt in der Schweiz.

Die Arbeit steht vor allem bei jungen Menschen nicht mehr an erster Stelle. Statt alles für den Job zu geben, sind Entspannung, Familie und Freundschaft wichtiger. Doch wenn immer weniger Leute voll arbeiten, ist nicht nur der Schweizer Wohlstand bedroht, auch der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist in Gefahr, wie Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger zu 20 Minuten sagt.