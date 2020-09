An der Uni St. Gallen ist erneut ein Streit um geschlechtergerechte Sprache entfacht. Ein Beitrag eines Studenten, der die Umbenennung der Studentenschaft in Studierendenschaft fordert, wurde nicht veröffentlicht.

An der HSG ist die Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache wieder entflammt. Der ehemalige Präsident der Studentenschaft (SHSG) der Uni St. Gallen hatte sich im Frühling klar gegen eine Umbenennung ausgesprochen. Als Begründung wurden hohe Kosten angegeben, die eine solche Namensänderung nach sich ziehen würden.

Darum gehts Ein Beitrag eines Redaktors des HSG-Studierendenmagazins «Prisma» wird nicht veröffentlicht.

Er kritisiert darin einen Entscheid der Studentenschaft der HSG.

Diese möchte sich nicht in «Studierendenschaft» umbenennen, da dies zu teuer wäre.

Studierendenschaft wäre im Gegensatz zu Studentenschaft aus Sicht des Redaktors gendergerecht.

Der Redaktor verlangt nun eine Urabstimmung.

Die Aufregung über das Nichterscheinen eines Artikels im Studierendenmagazin «Prisma» ist gross. Der Artikel mit dem Titel «Wir sind die Studierendenschaft» hätte zu Beginn des Herbstsemesters erscheinen sollen. Er kritisiert den ehemaligen Vorstand der Studentenschaft der Universität St. Gallen (SHSG). Dieser hatte sich im März gegen eine Umbenennung von Studentenschaft in die geschlechtergerechte Form Studierendenschaft entschieden.

Im Beitrag fragt sich der Redaktor, der anonym bleiben will, wieso die SHSG bei der progressiven Wandlung der Sprache nicht mitziehen möchte. An der Redaktionssitzung des «Prisma» beschloss man laut dem «St. Galler Tagblatt», den Meinungsartikel nicht zu veröffentlichen, da dieser angeblich Unstimmigkeiten aufwies. Der Autor weist diese Aussage zurück. «Ich kann alle Aussagen mit Quellen belegen», beteuert er gegenüber 20 Minuten.



«Der Artikel entsprach nicht den formalen Ansprüchen, um in der im September erscheinenden ‹Prisma›-Ausgabe abgedruckt zu werden. Der Artikel war zu kurz, ein Bild wie auch Bildunterschrift fehlten, sodass eine halbe Heftseite leer geblieben wäre», schreibt Jana Pensa, Präsidentin von «Prisma», auf Anfrage von 20 Minuten. «Im vorliegenden Fall wurde vonseiten der Chefredaktion dem Redaktor der Vorschlag unterbreitet, diesen Artikel bei einem Treffen zu bespreche, und es wurde ihm ein fester Platz in der nächsten ‹Prisma›-Ausgabe des Oktober zugesichert.» Dazu der Redaktor: «Mir wurde erst fünf Tage nach der Schlusskonferenz über das Nichterscheinen des Kommentars Bescheid gegeben. Dann wurde mir ein Platz in der November-Ausgabe angeboten, wenn ich die kritischen Textstellen verändere.»

Umbenennung wäre angeblich zu teuer

Dem jetzigen Konflikt liegt einer Debatte im Studentenparlament zugrunde. Man musste die Frage klären, ob das Parlament im Vernehmlassungsverfahren zum Universitätsgesetz gegenüber dem kantonalen Bildungsdepartement verlangen soll, dass man Studentenschaft in Studierendenschaft umbenennt.

Der ehemalige SHSG-Präsident Florian Wussmann lehnte dies ab. Die Umbenennung würde zum einen die Marke auf dem Universitätscampus beschädigen, andererseits wäre eine Umbenennung zu kostspielig. Laut Wussmann wären 7000 Arbeitsstunden oder knapp 180’000 Franken notwendig, um den Namen der SHSG zu ändern.

Auch nach mehrmaligen Nachfragen habe der «Prisma»-Redaktor keine Antwort erhalten, wie diese Zahl zustande gekommen sei. Schlussendlich habe Wussmann mit rechtlichen Schritten gedroht. Wie diese Kostenkalkulation zustande gekommen ist, ist bis heute nicht klar.



Den eigentlichen Grund sieht der «Prisma»-Redaktor ohnehin nicht beim Geld. «Es ist meines Erachtens eine persönliche und politische Einstellung, wieso man sich gegen eine Umbenennung wehrt», sagt er. Mit dem neuen Vorstand der SHSG sei er aber zuversichtlich, dass sich etwas ändern wird. «Sie versprechen mehr Transparenz, und ich habe einen sehr guten Eindruck von ihnen», so der Redaktor.

Bei der SHSG sei man nun eher bereit, den Namen zu ändern. «Der aktuelle Vorstand der SHSG verfolgt einen progressiven Ansatz und ist grundsätzlich offen für eine potenzielle Namensänderung», heisst es in einem Statement von Mertcem Zengin, Präsident der SHSG. Es liege jedoch nicht in der Kompetenz und Entscheidungsgewalt des Vorstands, derartige Beschlüsse zu treffen. «Die Bezeichnung ‹Studentenschaft› ist gemäss Artikel 22 des Universitätsgesetzes vorgegeben.»

Bereits 2014 ein Thema Bereits im Jahr 2014 gab es einen Antrag im Studentenparlament auf eine Namensänderung der SHSG. Auch damals wurde auf die hohen Kosten verwiesen, die eine Namensänderung nach sich ziehen würde. Die Rede war von einem fünfstelligen Betrag. Dieser wurde später allerdings deutlich nach unten korrigiert.

Redaktor fordert eine Urabstimmung

Der «Prisma»-Redaktor fordert nun, dass die Studenten aktiv werden. Damit die Debatte um die gendergerechte Umbenennung der SHSG weitergeht, müssten 100 Unterschriften gesammelt werden. Damit würde es zu einer sogenannten Urabstimmung kommen, die es so noch nie an der HSG gegeben hat. «Damit könnte das Problem in einem offenen Diskurs zwischen allen Studierenden gelöst werden», meint der Redaktor abschliessend. Das Sammeln der Unterschriften sei bereits im Gang, und vor Semesterbeginn seien bereits über 50 Unterschriften zusammengekommen. Man sei deshalb sehr zuversichtlich, dass es im Laufe des kommenden Semesters zu einer Urabstimmung kommt.