Dramatische Rettung: Wegen Gewitter – 3 Bergsteiger verbringen Nacht auf Weisshorn

Ein Alpinist aus Frankreich musste am Matterhorn gerettet werden, nachdem er in einen Steinschlag geraten war und sich an der Schulter verletzt hatte.

Derzeit wird davon abgeraten, das Matterhorn zu besteigen – dennoch versuchen sich immer wieder Bergsteigerinnen und Bergsteiger am gefährlichen Aufstieg. Wie Air Zermatt in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt, geraten sie dabei teilweise in prekäre Situationen. Laut Communiqué musste ein Alpinist aus Frankreich aus der Wand gerettet werden, nachdem er in einen Steinschlag geraten war und sich an der Schulter verletzt hatte. Zuvor mussten Spezialisten auf den Berg geflogen werden, um weitere Steinschläge zu verhindern.

Gewitter verzögert Rettung

Am Weisshorn gelang Air Zermatt eine schwierige Rettung. Drei Bergsteiger waren auf dem Weg auf das Weisshorn von einem Gewitter überrascht worden und am Berg blockiert. Sie setzten einen Notruf ab. Wegen des schlechten Wetters war eine Evakuierung der Seilschaft am Abend jedoch unmöglich. Die drei Alpinisten mussten die Nacht am Berg verbringen. Am Morgen nutzte der Pilot eine kurze Auflockerung in der Nebeldecke und die Rettung gelang.