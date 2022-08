Zürich: Wegen Gewittergefahr – Limmatschwimmen wird verschoben

Nach zwei Jahren Corona-Pause hätte die 56. Ausgabe des Zürcher Limmatschwimmens am Samstag, 20. August, stattfinden sollen. Nicht die anhaltende Trockenheit oder der tiefe Wasserstand der Limmat macht dem Traditionsanlass nun aber einen Strich durch die Rechnung, sondern das Wetter: Wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben, sei es bis Samstag instabil. Es herrsche eine latente Gewittergefahr, die zum Abbruch der Veranstaltung führen würde.

Der Traditionsanlass werde daher voraussichtlich auf den 27. August verschoben. Die endgültige Entscheidung über die Durchführung wird am Dienstagmittag gefällt. In diesem Fall starte der Vorverkauf am Mittwoch, 24. August 2022, bei Seetickets.ch oder bei diversen Vorverkaufsstellen.