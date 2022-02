Benzidin in Gamsen VS – Wegen Giftstoffen muss das Trinkwasser streng überwacht werden

Das Trinkwasser in der Region Brigerbad wird genau kontrolliert.

Im Oberwallis liegt eines der grössten Giftmülllager der Schweiz. In der Deponie Gamsenried wurden bis 1978 chemische Abfälle aus der Produktion des Chemieunternehmens Lonza gelagert. Untersuchungen zeigen, dass das Grundwasser strom­abwärts der Lonza-Deponie hohe Konzentrationen von giftigen Stoffen aufweist, wie der «Walliser Bote» berichtet.

Messungen in Trinkwasser

Die Dienststelle für Umwelt (DUW) des Kantons Wallis führte deshalb zusätzliche Messungen an umliegenden Brunnen, Quellen und Trinkwasserfassungen durch, um die Sicherheit für Anwohner und Anwohnerinnen zu gewährleisten. Auffällig war eine Probe aus dem Brunnen des Thermalbades Brigerbad.

Laufen Giftstoffe ins Grundwasser?

Wenn das Gamsenried nicht saniert wird, ist zu befürchten, dass Giftstoffe schrittweise ins Grundwasser auslaufen. Mit einem Volumen von rund drei Millionen Kubikmetern und schätzungsweise 153 Kilogramm Benzidin stellt die Sanierung des Giftstofflagers ein Grossprojekt dar. Die Gesamtkosten seien in dieser frühen Phase der Planung noch nicht abzuschätzen. Zum Vergleich: Der Abbau der bedeutend kleineren Deponie in Kölliken im Kanton Aargau kostete 900 Millionen. Dementsprechend werde der Betrag vermutlich in die Milliarden gehen.