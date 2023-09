Wegen Google: So werben Schweizer Vereine, Firmen und Behörden für Drogendealer

Möglich macht es die Indexierung von Suchen, die später in der Google-Suche auftauchen.

Was früher noch in dunklen Gassen geschah, passiert zunehemend übers Netz : Der Drogenhandel über Online-Portale und Chatrooms floriert schon seit Jahren. Dabei setzen die Betreiber einerseits auf Mund-zu-Mund-Propaganda, aber bewerben ihre Produkte dank der weitgehenden Anonymität auch ganz offen im Netz – neuerdings auch auf fremden Portalen.

So viele Websites sind betroffen

Als eine Art Parasiten machen sich die Dealer dabei auch Tausende Web-Auftritte von Polizeibehörden, Parlamenten, Ärztegesellschaften und Fernsehsender zunutze. So hatte etwa die Website der US-Kontrollbehörde FDA nützliche Suchresultate für den User bereit, wenn der auf Google Suchbegriffe wie «Buy Cocaine» eingegeben hat.

Auch das österreichische Generalkonsulat in New York erscheint bei der Drogen-Suche auf Google prominent.

So einfach findet man die Drogendealer

Auch Schweizer Websites sind betroffen – wie viele, ist schwer einzuschätzen. Bei einem Selbstversuch finde ich mit dem Suchbegriff «Buy Cocaine» als zweites Resultat einen Link der Waadtländer Gesellschaft für Medizin. Mit einem Klick lande ich auf deren Homepage, wo ich sogleich an einen Telegram-Kanal und eine E-Mail-Adresse verwiesen werde.

Der Schweizer Privatsender «Tele1» taucht bei einer modifizierten Suche, wo Google sich nur nach .ch-Domains umsieht, ebenfalls auf. Der Fall illustriert gut, wie sich die Drogendealer die fremden Websites zunutze machen können. Beim Klick landet man auf der Archivsuche, wobei bereits eine lange Kette an Wörtern im Suchfeld eingegeben ist: Nach dem von mir eingegebenen Suchbegriff «buy cocaine» folgt sogleich eine Website, die wiederum auf Whatsapp- und Telegram-Kanäle verweist. Es folgen diverse Drogen-Schlagwörter.

Darum können die Websites gekapert werden

Denn zuvor hat offenbar ein Dealer mit böser Absicht eine Suche getätigt, in der nebst Drogen-Stichworten auch seine Plattform vorkommt, auf der die illegale Ware vertrieben wird. Websiten wie jene des Schweizer Senders archivieren von Usern eigegebenen Suchen so, dass der Nutzer mit seiner Anfrage eine eigene Website in der Website errichtet. Auch bei der FDA wird bei der Suche nach «blaues Fahrrad ozean» eine eigene Resultat-Webpage erstellt, obwohl gar keine Resultate gefunden werden.