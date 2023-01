Schulhotel Regina verpfeift Schülerin bei Ausbildungsbetrieb 

1 / 6 Strenge Regeln zu BHs und «Herren- und Damenbesuch»: Das Schulhotel Regina in Matten bei Interlaken BE. BOM/Bruno Petroni Das Schulhotel Regina sorgte kürzlich für Aufsehen, weil zwei Schülerinnen sich über die dort herrschende BH-Pflicht ärgerten. Nun meldete sich eine ehemalige Schülerin bei 20 Minuten, die sich an den starren Regeln des Schulhotels stört. BOM/Bruno Petroni Schülerinnen und Schüler dürfen nämlich das Zimmer des anderen Geschlechts nicht betreten. Das führte während der Corona-Pandemie zu einer unangenehmen Situation. Weil sie mit einem Klassenkameraden im Zimmer gelernt hatte, erhielt sie im November 2020 einen Verweis. BOM/Bruno Petroni

Darum gehts Weil sie «Herrenbesuch» auf dem Zimmer hatte, erhielt eine Internatsschülerin einen schriftlichen Verweis.

Eine Kopie davon ging an ihren Lehrbetrieb. Die Schülerin fühlt sich belauscht und mit dem Vorgehen blossgestellt.

Laut Rektor werden die Schülerinnen und Schüler nicht belauscht.

Die Schule habe sich in dem Fall an die Hausregeln gehalten.

Das Schulhotel Regina sorgte kürzlich für Aufsehen, weil zwei Schülerinnen sich über die dort herrschende BH-Pflicht ärgerten. Nun meldete sich eine ehemalige Schülerin bei 20 Minuten, die sich an den starren Regeln des Schulhotels stört.

Schülerinnen und Schüler dürfen nämlich das Zimmer des anderen Geschlechts nicht betreten. Das führte während der Corona-Pandemie zu einer unangenehmen Situation. Weil sie mit einem Klassenkameraden im Zimmer gelernt hatte, erhielt sie im November 2020 einen Verweis.

Kopie geht an Ausbildungsbetrieb

Einen weiteren, weil an einem Sonntagabend beim «Einrücken» ein männlicher Kollege kurz zum Hallo-Sagen vorbeikam. Eigentlich eine Bagatelle. «Wir waren drei Frauen im Zimmer, er ist nur schnell vorbeigekommen», erinnert sich die ehemalige Schülerin.

Doch im schriftlichen Verweis heisst es: «Offensichtlich haben Sie Mühe, sich an die geltende Schul- und Hausordnung zu halten. Sie hatten am Mittwoch nach 20 Uhr Herrenbesuch im Zimmer. Für Ihr Verhalten erteilen wir Ihnen einen disziplinarischen Verweis.» Und weiter: «Da dies bereits der zweite Verstoss gegen die geltende Schul- und Hausordnung ist, werden wir eine Kopie dieses Dokuments an Ihren Ausbildungsbetrieb senden.»

«Es ist demütigend und rufschädigend»

«Ich verstehe die Regel schon», sagt die Schülerin zu 20 Minuten. «Aber die Art und Weise, wie die Schule sie durchsetzt, entspricht nicht der aktuellen Zeit. Ich finde es sehr dreist, so einen Brief an meinen Lehrbetrieb zu schicken. Für mich war das sehr rufschädigend und auch demütigend. Zum Glück hatte ich ein gutes Verhältnis mit meinen Vorgesetzten.»

Die Schülerin findet den Brief sehr zweideutig geschrieben und stört sich daran, dass er Interpretationen zulässt, die nicht zutreffen. «Ich finde es auch schade, dass die Schule den Besuch im Zimmer einer anderen Person, die nicht dem gleichen Geschlecht angehört, direkt mit sexuellem Kontakt assoziiert», sagt sie.

«Beim Schulhotel Regina kümmert man sich viel zu sehr darum, uns an den Türen zu belauschen, um zu überprüfen, ob wir ‹Herrenbesuch› oder ‹Damenbesuch› haben», sagt die Schülerin. «Es ist nicht mehr 1950 und es wäre schön, wenn auch die Schule in der Gegenwart ankäme.»

Besuch beim anderen Geschlecht auf dem Zimmer – was denkst du dazu? Ich sehe dabei gar kein Problem. Ein kurzer Besuch sollte okay sein. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern sollte man eine Ausnahme machen. Der Besuch sollte ganz verboten sein. Ich habe dazu keine Meinung.

«Es gibt keine aktive Belauschung»

Davon, dass Schülerinnen und Schüler belauscht werden, will René Glücki, seit August 2021 Rektor des Schulhotels Regina, nichts wissen. «Meine bisherige Erfahrung zeigt, dass keine aktive ‹Belauschung› stattfindet», sagt er zu 20 Minuten. Das Internatsteam sei angehalten, bei ungewöhnlich grossem Lärm in den Zimmern die Schülerinnen und Schüler auf ihr Verhalten aufmerksam zu machen. Dabei fallen laut Glücki solche reglementswidrigen Aufenthalte auf.

Ist die Regel, dass der Aufenthalt in Zimmern des anderen Geschlechts verboten ist, zeitgemäss? Als Berufsfachschule mit integriertem Internatsbetrieb unterstehe man einer besonderen Aufsichts- und Sorgfaltspflicht, sagt Glücki und verweist darauf, dass viele Lernenden unter 18 oder gar unter 16 Jahre alt sind.

1 / 2 Gegenseitige Besuche der verschiedenen Geschlechter in den Zimmern sind nicht erlaubt: Auszug aus den Hausregeln des Schulhotels Regina. Screenshot Hotelleriesuisse Laut Hausregeln liegt es in der Kompetenz der Schulleitung, die Ausbildungsverantwortlichen zu informieren. Screenshot Hotelleriesuisse

«Hausregeln gelten für alle»

Doch die Schülerin war zum Zeitpunkt, an dem sie die Verweise erhielt, bereits älter als 18 Jahre. Warum gilt die Regel auch für Volljährige, wenn es doch vor allem um die Sorgfaltspflicht gegenüber Minderjährigen geht? «In jedem Schul-/Internatsbetrieb gelten die Regelungen der Schul-/Hausordnung für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter», sagt Glücki.

Dazu, dass die Schülerin sich durch den Brief an ihren Ausbildungsbetrieb blossgestellt fühlte, möchte Glücki keine Stellung nehmen, weil er den Sachverhalt nicht selbst als Rektor miterlebt hat. Er betont aber, dass die Verweise an die Schülerin und auch die Kopie an den Lehrbetrieb reglementskonform gewesen seien.

Seit seinem Amtsantritt habe es im Schulhotel Regina keine schriftlichen Verweise für Damen- bzw. Herrenbesuche gegeben.

Aktivier jetzt den Bern-Push!

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb