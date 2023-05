Melanie Müller: Ballermann-Star wird wegen Hitlergruss angezeigt

Die Ballermann-Sängerin distanzierte sich in einem Instagram-Post deutlich von der rechtsradikalen Szene. Und auch jetzt streitet sie die Vorwürfe ab.

Im September soll sie bei ihrem Auftritt am Oktoberfest in Leipzig mehrfach den Hitlergruss gezeigt haben. Aufnahmen davon gingen damals durch das Netz.

Anklage gegen Melanie Müller. Die Sängerin muss sich in Leipzig vor Gericht verantworten.

Im September 2022 soll sie an einer Veranstaltung mehrfach den Hitlergruss gezeigt haben. Die 34-Jährige streitet die Vorwürfe ab.

Müller, die bürgerlich Melanie Blümer heisst, wird demnach das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zur Last gelegt. Die Sängerin bestritt den Angaben zufolge im Ermittlungsverfahren den Vorwurf. Weitere Auskünfte zum Ermittlungsstand machte die Staatsanwaltschaft nicht. Über die Zulassung der Anklage entscheidet das Amtsgericht Leipzig. Die Anklage wurde bereits Anfang Mai erhoben.

Die Geste sei seit Jahren Teil ihres Bühnenauftrittes

Die Ermittlungen hatte ein im September bekannt gewordenes Video ausgelöst, das Müller zeigen soll, wie sie während des Auftritts mehrmals den rechten Arm in die Höhe schnellen lässt, was an den Hitlergruss erinnert. Gegenüber der «Bild»-Zeitung erklärte sie im vergangenen Jahr, dass diese Geste seit Jahren Teil ihres Bühnenauftritts sei.