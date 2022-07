Gewässer: Wegen Hitzewelle droht massenhaftes Fischsterben

Die Zentralschweiz mit ihren vielen Gewässern ist für die Fischpopulation besonders wichtig. Dauert die Hitzewelle länger an, drohen im Notfall Notabfischungen. So präsentiert sich die aktuelle Situation in den Kantonen.

Während des Hitzesommers 2018 mussten Zehntausende Äschen und Bachforellen notfallmässig abgefischt werden. Trotzdem überlebten 90 Prozent der Äschen-Population den Sommer nicht, als die Wassertemperaturen auf über 27 Grad kletterten. Nun zeichnet sich wieder eine längere Hitzeperiode ab, wie Meteo Schweiz prognostiziert. «Aufgrund der trockenen ersten Jahreshälfte 2022 liegen die Pegel der Schweizer Gewässer verbreitet auch deutlich tiefer als sonst in dieser Jahreszeit», schreibt das Bundesamt für Umwelt.

Wenn das Wasser zu knapp und zu warm wird, kann es zu grösserem Fischsterben kommen. Philipp Amrein, Leiter Fachbereich Fischerei des Kantons Luzern, warnte im Interview mit 20 Minuten: «Es ist nicht auszuschliessen, dass sich ein ähnliches Szenario auch dieses Jahr ereignen könnte.» Laut Amrein ist die Situation in kleinen und grossen Gewässern zu unterscheiden. In grossen Gewässern, zu denen die Reuss und die kleine Emme zählten, sei die Lage momentan noch gut. «Der Vorteil ist, dass die Nächte bisher kühl waren und darum die Temperaturen in diesen Gewässern noch nicht in die Höhe gestiegen sind», so Amrein. Ein Vorteil sei auch, dass die Zuflüsse der Seitengewässer mit 19 Grad noch drei Grad kühler seien als das Wasser in der Reuss.

Für die Äschen dürfte es aber bereits ab 24 bis 25 Grad kritisch werden. Die Zuständigen beobachteten die Situation täglich und seien auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet: «Wenn das Wasser in der Reuss zu warm wird, werden Fische wie Äschen und Bachforellen die kälteren Zuflüsse aufsuchen.» Hinzu könnten noch schattenspendende Massnahmen getroffen werden, wie etwa Netze, die gespannt würden. «An den betroffenen Stellen würden auch Plakate darauf hinweisen, dass die Menschen dort nicht baden sollen, weil dies bei den Fischen noch zusätzlichen Stress auslösen würde», so Amrein.

Kritischer ist die Situation in kleinen Gewässern. So hatte Amrein am Mittwoch bereits das Entlebuch besucht: «Dort ist es möglich, dass wir schon in den nächsten Tagen Bachforellen abfischen und in sichere Gewässerabschnitte im selben Bach umsiedeln müssen.» Die kleinen Gewässer im Auge haben auch Fischpächter. Sie beobachten die Situation vor Ort, siedeln Fische selber mit Netzen und Kesseln um oder informieren den Kanton, damit dieser eingreifen kann. Weil anzunehmen ist, dass es länger bleiben wird, dürfte es laut Amrein in kleinen Gewässern zu Notabfischungen kommen. «In der Reuss ist nichts zu machen, da können wir nur hoffen, dass es gut geht.»

Im Kanton Zug macht man sich noch keine Sorgen

In Zug steht man der Hitzewelle entspannt gegenüber. «Wir machen uns aktuell noch keine Sorgen. Die Wasserstände sind gut und die Wassertemperaturen in keinem kritischen Bereich», sagt Roman Keller, Abteilungsleiter Fischerei & Jagd. Auch der Kanton Uri hat mit seiner Lage in den Voralpen gute Bedingungen. «Wir haben eher tiefere Temperaturen und daher nicht die gleichen Probleme wie im Kanton Luzern», sagt Lorenz Jaun, Leiter Abteilung Gewässerschutz Uri.