Villars-sur-Glâne FR - Wegen Hochwassers macht eine Gemeinde jetzt vorwärts mit dem Trinkwasserschutz

In Zukunft will die Gemeinde Villars-sur-Glâne das Wassersystem genauer überwachen und die Bewohner schneller informieren können.

Villars-sur-Glâne FR plant, ein verbessertes System zur Untersuchung des Trinkwassers zu installieren. Damit sollen Verschmutzungen des Wassers schneller und genauer festgestellt werden können, woraufhin man früher reagieren könne. Grund dafür ist die Trinkwasser-Verschmutzung in elf Freiburger Gemeinden am Wochenende.

Ausserdem möchte die Gemeinde verstärkt auf die Kommunikation mittels Website mit der Bevölkerung setzen. So sollen die Bewohnerinnen und Bewohner noch schneller über ähnliche Ereignis se informiert werden. Statt nur Flyer an alle Haushalte zu verteilen, könnten die Menschen mittels Plattform deutlich schneller gewarnt werden. Gemeinderat Bruno Marmier (Grüne) empfiehlt diese Vorgehensweise auch anderen Gemeinden. Der Schaden könne nämlich früher erkannt und die Bevölkerung schneller gewarnt werden.

Fäkalbakterien gelangten ins Trinkwasser

G emäss Freiburger Polizei waren Fäkalien, die durch den starken Regen und das darauffolgende Hochwasser ins Trinkwasser gelangten, für die Trinkwasserverschmutzung am Wochenende verantwortlich . Bereits um 15.30 Uhr waren alle Bewohner innen und Bewohner darüber informiert, dass das Wasser abgekocht oder in einem Geschäft gekauft werden m üsse . Bald kam es zu ersten Angstkäufe n . In mehreren Lebensmittelfilialen wurden die Trinkwasserbestände knapp. Am Sonntag war das Mineral w asser schliesslich in den Läden des Freiburger Bahnhofs ausverkauft.