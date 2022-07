Parlamentarischer Vorstoss: Wegen hoher Benzinpreise – Linke fordern ÖV-Gutscheine 

Linke Politikerinnen und Politiker fordern in einer Motion, dass der Kanton den Bernerinnen und Bernern Gutscheine für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellt.

Fünf Politikerinnen und Politiker von SP und PSA haben einen parlamentarischen Vorstoss eingereicht, in dem sie fordern, dass der Anstieg der Benzinpreise ausgeglichen werde. In ihrem Schreiben an den Regierungsrat beantragen Maurane Riesen, Marianne Dummermuth, Peter Gasser, Ueli Egger und Vinzenz Binggeli einerseits, dass der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben wird, einen Gutschein für den öffentlichen Verkehr zu beziehen. Der Kanton Bern solle diese finanzieren.