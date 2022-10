Romanshorn TG: Wegen hoher Dieselkosten – künftig weniger Schifffahrten auf dem Bodensee

Deshalb soll in der kommenden Saison der Fahrplan ausgedünnt und dieselschonendes Fahren eingeführt werden.

Die Kursfahrtsaison der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG (SBS) ging am Sonntag zu Ende. Das Unternehmen zählte in der Saison 2022 rund 430’000 Passagierinnen und Passagiere. Im Vergleich zum Vorjahr sind das etwas mehr als ein Drittel, oder 115’000 Personen, mehr. Dennoch: Es seien rund 15 Prozent weniger Schiffsreisende als zu Zeiten vor der Pandemie, wie die SBS in einer Medienmitteilung schreibt.