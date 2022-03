Ölpreise: Das fordern Politiker : Wegen hoher Ölpreise – Politiker wollen Prämienverbilligung «signifikant erhöhen»

Die Grünen reichen dazu diese Woche einen Vorschlag ein. So entlaste man gezielt Geringverdiener und verhindere, dass man auch SUV-Fahrende mit entlastet.

Die Preise für Benzin und Diesel waren noch nie so hoch. Die Politik ist sich einig: Es braucht Lösungen, um Autofahren und auch die Heizkosten zu senken. Die SVP will die Mehrwertsteuer auf die Treibstoffabgaben streichen und die Mineralölsteuer temporär aussetzen. Keine gute Idee, finden die Grünen, sie wollen Familien und Haushalten mit kleinen Einkommen helfen: «Das können wir nicht durch eine Giesskannen-Subvention auf Benzin. Das können wir nur durch einen Zusatz auf die Krankenkassen-Prämienverbilligungen», sagt Regula Rytz, Nationalrätin Grüne (BE), gegenüber 20 Minuten. Nur so könne garantiert werden, dass die Entlastung dorthin geht, wo sie am meisten gebraucht wird.