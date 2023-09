Drew Barrymore krebst nach Show-Comeback zurück und pausiert

US-Schauspielerin Drew Barrymore pausiert die Arbeit an ihrer Talkshow nach Kritik wegen des anhaltenden Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood. «Ich habe allen zugehört und treffe die Entscheidung, die Premiere der Show zu unterbrechen, bis der Streik vorbei ist», teilte Barrymore (48) am Sonntag bei Instagram mit. Ihr fehlten die Worte, um sich aufrichtig zu entschuldigen, und sie hoffe auf eine baldige Lösung für den Arbeitskampf in der Branche. Die neue Staffel sollte am Montag (18. September) starten.