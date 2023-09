Zurich Film Festival: Dieser Einfluss hat der Hollywood-Streik

Für den Filmwissenschaftler Dr. Volker Pantenburg ist die fehlende Hollywood-Präsenz am Festival unproblematisch. «Ich halte es für ein Missverständnis, Filmfestivals an der Anzahl von Stars zu messen, die zu Besuch sind, auch wenn dies die Logik der Aufmerksamkeitsökonomie und des Sponsorings vorgibt. Ausschlaggebend ist die Qualität der Filme und da hat Zürich viel zu bieten», meint er.

Der Hollywood-Star hat von der Schauspielgewerkschaft eine Sonderbewilligung für den Besuch in Zürich erhalten. Denn der Streik in Los Angeles dauert nach wie vor an.

Dennoch geht der Streik am Festival nicht spurlos vorbei, was aber nicht nur negativ ist.

Trotz Streik in Hollywood haben Diane Kruger (47) und Jessica Chastain (46) ihren Besuch am Festival bestätigt.

«Wir haben zwei Monate lang kaum noch Zusagen bekommen, weil in Hollywood die Nerven blank lagen. Alle sind verunsichert, niemand will als Streikbrecher dastehen», so der Leiter des Festivals, Dr. Christian Jungen gegenüber 20 Minuten. So kurz vor dem Festivalbeginn wird sich daran wohl auch nicht mehr viel ändern. «Selbst bei baldiger Lösung wird es logistisch schwierig und kostspielig, so kurzfristig Flüge zu buchen. Man kann das aber auch positiv wenden: Dem Planeten wird es gut tun, wenn sich der ökologische Fussabdruck auf diese Weise verringert», meint Dr. Volker Pantenburg, Leiter des Seminars für Filmwissenschaft der Universität Zürich. Zudem habe das Festival dadurch die Möglichkeit, nationalen und europäischen Stars und Produktionen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Insgesamt werden 18 Schweizer Filme gezeigt, darunter der Langstrassen-Thriller «Early Birds».