Basel – Wegen ihm wird die Shoppingmeile ein Jahr zu spät fertig

Aufgrund der archäologischen Rettungsgrabungen dauern die Arbeiten an der Freien Strasse in Basel länger als vorgesehen.

1 / 3 Unter der Freien Strasse stiessen Archäologen bei Rettungsgrabungen auf zahlreiche Funde, etwa diesen ehemaligen Patienten eines mittelalterlichen Basler Spitals. Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt Wegen der umfangreichen Funde, die bis in die Antike zurückreichen, verzögert sich die Fertigstellung der Umgestaltung der Freien Strasse um ein Jahr bis 2024. Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt Das neue Gesicht der Basler Shoppingmeile: Künftig wird Alpnacher Quarzsandstein für eine hellere Atmosphäre in der City sorgen. Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Darum gehts Die Basler Shoppingmeile Freie Strasse wird derzeit saniert.

Wegen des Ausbaus des Fernwärmenetzes wurden archäologische Rettungsgrabungen nötig.

Wegen unerwartet umfangreicher Funde verzögert sich das grosse Facelifting der Einkaufsstrasse nun um ein Jahr.

Die Erneuerung der Freie Strasse wird nicht wie geplant Ende 2023, sondern erst im Herbst 2024 abgeschlossen sein. Dies teilt das Bau- und Verkehrsdepartement gestern mit. Aus Rücksicht auf die Geschäfte wollte sich der Kanton an den eigentlichen Zeitplan halten, nun müsse der Terminplan «trotz intensiver Bemühungen» angepasst werden. «Vor allem im unteren Teil der Freien Strasse sind neue Fernwärmeleitungen und -schächte notwendig», teilt der Kanton mit.

Die Fernwärmeleitungen liegen deutlich tiefer als die bestehenden Strom- und Wasserleitungen im sogenannten «unberührten Boden». Dort lägen in der Freien Strasse zahlreiche archäologische Fundstellen, die erhalten, erforscht und für künftige Generationen gesichert werden müssten, so das Basler Baudepartement. Dort ,im sogenannten «unberührten Boden», sind die Archäologen nun auf mehr bedeutende Funde gestossen, als am Anfang erwartet worden war.

Die Geschichte der Freien Strasse als eine der ältesten und wichtigsten Hauptachsen kann nun bis ins erste Jahrhundert nach Christus zurückverfolgt werden, wie der Kanton schreibt. Als Abschnitt einer römischen Fernstrasse verband sie Augusta Raurica mit Kembs und Strassburg. Der älteste Strassenabschnitt konnte am Eingang zur Bäumleingasse lokalisiert werden. Nebst römischen Münzen wurden an den Strassenrändern die Hinterlassenschaften von mittelalterlichen Handwerksbetrieben gefunden: Hornzapfen und Glaskuchen zeugen von der Arbeit mit Leder, Metallschlacke und Hammerschlag weisen hingegen auf metallverarbeitendes Handwerk hin.

Verstorbene Patienten gaben ihr letztes Hemd

An der Ecke zur Barfüssergasse wurden auch mehrere gut erhaltene Skelette freigelegt. Es handelt sich bei den Verstorbenen wohl um ehemalige Patienten des mittelalterlichen «Spitals an den Schwellen». Wo heute Boutiquen von Luxusmarken ihre Ware feilbieten und die gute Gesellschaft ein- und ausgeht, verkehrten im Mittelalter Armengenössige in Basels erstem Spital, das 1265 errichtet wurde. Damals stand es nämlich nur Bedürftigen offen. Beim Eintritt mussten sie aber ihren gesamten Besitz dem Spital überlassen.

Wehe aber, der Patient überlebte die Behandlung nicht. Dann ging sein materieller Besitz in das Eigentum des Spitals über. Die Toten in der Freien Strasse gaben dem Spital also wirklich ihr letztes Hemd. Damit allein konnte sich das Basler Spital aber nicht finanzieren. Es war auch auf die Spenden Vermögender und Opferstöcke in den Kirchen angewiesen.