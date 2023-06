Basel: Zoo rätselt wie Vari-Weibchen ausbrechen konnte

Vorerst gibt es für das Vari-Weibchen und seine Artgenossen aber Hausarrest. «Bis wir wissen was passiert ist, sind die Tiere nicht auf der Aussenanlage», sagt Zoo-Kurator Adrian Baumeyer.

Am Freitagabend ging beim Basler Zoo die Horror-Meldung ein. Eine Schwarzweisse Vari-Dame ist weg. Noch wisse man nicht, wie das Tier ausbüxen konnte.

«Wir haben es erst bemerkt, als wir die Meldung von der Polizei bekommen haben», Adrian Baumeyer, Kurator des Basler Zoos. Am Freitagabend gelang es einem Schwarzweissen Vari, aus dem Zolli auszubüxen. Erst am Sonntag konnte das Lemuren-Weibchen wieder eingefangen werden. Am Montag machte der Zoo den Fall auf seiner Facebook-Seite publik. Wie die Flucht gelang, ist bis jetzt ein Rätsel.