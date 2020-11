Parteien aus Deutschland ist es gesetzlich verboten, Spenden aus einem Nicht-EU-Staat anzunehmen. So wolle man verhindern, dass der politische Prozess in Deutschland durch ausländische Akteure beeinflusst werde.

Rund 150'000 Franken illegale Parteispenden erhielt die AfD 2017 von einer Schweizer Firma. Das Geld soll mit dem Vermerk: «Wahlkampfspende Alice Weidel» in Raten auf dem Konto des AfD-Kreisverbands Bodensee eingegangen sein. Die Spenden gehen laut Kontoauszügen der AfD auf die Schweizer Firma Pharma Whole Sale International AG (PWS) zurück. Die Firma mit Sitz in Zürich produziert und verkauft Pharmaprodukte.