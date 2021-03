Situation bleibt äusserst fragil

Im Begleitpapier hat die Covid-Taskforce drei Szenarien ausgearbeitet: Szenario eins geht von kleinen Öffnungsschritten alle drei Wochen ab dem 22. März aus. Szenario zwei von drei grösseren Öffnungsschritten am 22. März, 12. April und 3. Mai. Und Szenario drei modelliert einen Öffnungsschritt am 22. März und danach die Beibehaltung der Massnahmen auf diesem Niveau. Es zeigt sich: In allen drei Szenarien muss mit einer dritten Welle gerechnet werden. Mit vorsichtigen Öffnungen und einer schnellen Durchimpfung wird die Welle aber schwächer und die Folgen fallen weniger gravierend aus. Gerade in der fragilen Situation, in der drei der vier Richtwerte des Bundesrats bereits überschritten und die Fallzahlen tendenziell am Steigen sind, wäre für das BAG ein Verzicht auf einen nächsten Öffnungsschritt oder zumindest ein kleinerer Schritt angezeigt.