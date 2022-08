Anti-Kater-Mittel: Wegen Influencern ist Durchfallmedikament kaum mehr erhältlich

Die Bekanntheit des Arzneimittels wurde laut der «Deutschen Apotheker Zeitung» durch Beiträge im Internet gesteigert. Es lässt sich in eine Trendbewegung einordnen, welche Elektrolyte-Lösungen als Anti-Kater-Mittel versteht. Elotrans wird in seiner umstrittenen Nutzung in Youtube-Videos erwähnt oder auch in beliebten Podcasts, wie etwa bei Comedian Felix Lobrechts und TV-Moderator Tommi Schmitts «Gemischtes Hack», der auf Spotify knapp 188’000 Follower und Followerinnen verzeichnet. Es existieren zahlreiche Memes, welche die vermeintlich zauberhafte Wirkung des Medikaments betonen sowie Tiktok-Clips, in welchen angetrunkene Webstars die Einnahme nach dem Alkoholabsturz empfehlen. Dazu gehört auch die deutsche Influencerin Caro, die für ihren Beitrag 68’000 Herzen sammelt. Die Einnahme bei akutem Durchfall wird in solchen Veröffentlichungen in den Hintergrund gerückt.