«Playboy» wirft Mia Khalifa wegen Israel Kommentaren raus

1 / 3 Der «Playboy» hat die Zusammenarbeit mit Mia Khalifa terminiert. IMAGO/ABACAPRESS Als Grund nennt das Erotikmagazin die Tweets der Pornodarstellerin zu den Angriffen der Hamas in Israel. IMAGO/ABACAPRESS Die persönliche Seite der 30-Jährigen wurde online bereits gelöscht. IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Der «Playboy» hat Mia Khalifa gefeuert.

Die 30-Jährige sei mit ihren Tweets zu den Angriffen der Hamas in Israel zu weit gegangen.

So schrieb sie beispielsweise, dass die Friedenskämpfer horizontal filmen sollen.

Paukenschlag am Montag in der Erotikbranche. Das weltbekannte «Playboy»-Magazin hat urplötzlich alle Verbindungen zur ehemaligen Pornodarstellerin Mia Khalifa gekappt. Das berichten unter anderem die «Times of Israel» und die «Daily Mail».

«In den vergangenen Tagen hat Mia in abscheulichen und verwerflichen Kommentaren die Angriffe der Hamas auf Israel und die Ermordung von unschuldigen Männern, Frauen und Kindern bejubelt», wird aus einer Stellungnahme des «Playboy» zitiert.

Die libanesisch-stämmige 30-Jährige hatte zuvor eine Serie von Aufreger-Beiträgen auf X (ehemals Twitter) abgesetzt und darin den blutigen Grossangriff der radikalislamischen Terrororganisation Hamas auf Israel gefeiert. So scherzte sie über «Guerilla-Kämpfer in gefälschten Gucci-Shirts», die den israelischen Staat stürzen würden.

Mia Khalifa polarisiert auf X

In einem während des Angriffs abgesetzten Post schrieb sie: «Kann jemand den Freiheitskämpfern in Palästina sagen, sie sollen ihre Handys drehen und horizontal filmen.» Und weiter: «Ich will nur sichergehen, dass es 4K-Filmmaterial meines Volkes beim Einreissen der Wände des Freiluftgefängnisses, in das sie aus ihren Häusern getrieben wurden, gibt, damit wir gute Bilder für die Geschichtsbücher haben, die schreiben werden, wie sie sich von der Apartheid befreit haben.» Unterdessen stellte sie klar, dass sie mit dem Statement in keiner Form zu Gewalt aufrufen wolle.

Mia Khalifas «Playboy»-Seite wurde online gelöscht

Nachdem «Playboy» die Trennung bekannt gab, wurde diese auch sogleich vollzogen. Khalifas persönlicher Kanal auf der Online-Plattform des Magazins wurde bereits terminiert, Besucher erhielten nur noch eine Fehlermeldung: «Seite wurde nicht gefunden.»

Auch der kanadische Radio-Moderator Todd Shapiro kappte alle Bande zum ehemaligen Erotikstar über ihre X-Äußerung: «Das ist so ein schrecklicher Tweet. Du bist mit sofortiger Wirkung gefeuert. Absolut widerlich. Jenseitig.» Khalifa hatte eine Stelle als Beraterin in seinem Unternehmen «Red Light Holland», das sich der Zucht und Vermarktung von (psychoaktiven) Pilzen in den Niederlanden verschrieben hat.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.