R.Kelly: Strafmass auf 31 Jahre erhöht

Chicago : Wegen Kinderpornografie – Strafmass gegen Sänger R. Kelly auf 31 Jahre erhöht

Richter Harry Leinenweber teilte in Chicago mit, nach der Verbüssung der bereits in New York im vergangenen Jahr verhängten 30-jährigen Strafe …

Der einstige R&B-Star R. Kelly ist am Donnerstag zu insgesamt 31 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Richter Harry Leinenweber teilte in Chicago mit, nach der Verbüssung der bereits in New York im vergangenen Jahr verhängten 30-jährigen Strafe müsse er noch ein weiteres Jahr von einer 20-jährigen Haftstrafe wegen Kinderpornografie absitzen.