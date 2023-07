Letzte Generation: Wegen Klima-Blockade – Autofahrer baut Unfall

Am Freitag haben Aktivisten der «Letzten Generation» drei Knotenpunkte in der deutschen Stadt Nürnberg besetzt. Die Blockade ist laut dem Portal «Nordbayern» schnell aufgelöst worden. Doch im darauffolgenden Stau ereignete sich ein schwerer Autounfall. Ein 31-Jähriger Mann fuhr in einen LKW.

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Freitagmorgen bundesweit Protestaktionen gestartet. In Berlin begannen die Aktivistinnen und Aktivisten nach eigenen Angaben um 08.00 Uhr mit der Blockade mehrerer grosser «Hauptverkehrsadern», unter anderem an der Siegessäule und in der Nähe des Hauptbahnhofs. Im gesamten Bundesgebiet sollten mindestens 36 Sitzblockaden in 26 Städten stattfinden, teilte die Protestgruppe mit.