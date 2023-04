Am Samstag besetzen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten den Rümlanger Wald in der Nähe der Stadt Zürich . Damit wollen sie dessen Rodung verhindern. Rund 6000 Bäume sollen dort nämlich im Zuge der Erweiterung der lokalen Baumschutthalde gefällt werden.

Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten kritisieren die Lagerung von Bauschrott auf Kosten des Waldes: «Es ist ein Klimaverbrechen, elf Hektar Mischwald zu zerstören, während wir uns mitten in Klima- und Umweltkrisen befinden», sagt eine Aktivistin. Dahinter verberge sich die Gier von Banken und Konzernen, die mit Neubauten und Luxussanierungen höhere Renditen erzielen wollen. «Die Erweiterung der Bauschutthalde braucht es nur, solange in Zürich ein profitgetriebener Abrisswahn der Immobilienkonzerne das Stadtbild bestimmt», so die Aktivistin weiter.