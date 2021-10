Baselland – Wegen Klimawandel explodiert die Wildschwein-Population

Klimawandel sorgt für mehr Nahrung im Wald

Die Herausforderung, den Wildschweinbestand wieder auf ein Niveau zu regulieren, damit Lebensraum und Tierbestand in einem guten Verhältnis bleiben, sei laut Stockhaus grösser geworden. Auch bisher sei das Engagement der Jägerinnen und Jäger meist sehr gut. «Im kommenden Jahr wird vermutlich noch ein wenig mehr Einsatz erforderlich sein», so Stockhaus.

Ziel sei es, die Jagdstrecke soweit anzupassen, dass sie in Höhe des Nachwuchses erfolgt. Dabei läge der Fokus auf den bis zu zweijährigen Wildschweinen. Diese sollten wenigstens 80 Prozent der Jagdstrecke ausmachen, um eine naturnahe Altersstruktur zu erhalten. Ausserdem sei es wichtig in der reproduzierenden Klasse, also bei den Bachen, den weiblichen Tieren, einzugreifen. Nur so könne eine Regulierung erfolgreich sein. Der Abschuss von männlichen Tieren reduziere zwar den aktuellen Bestand, habe aber im Prinzip keinen Einfluss auf den Bestand des Folgejahres.