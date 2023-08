Aesch BL: Wegen Knallern – Frau soll mit Waffe auf Kinder geschossen haben

Hier bei den Schrebergärten am Chlusbach in Aesch soll eine Frau am 1. August auf Kinder geschossen haben.

Am Abend des 1. August sind in Aesch BL Schüsse gefallen. Wie der «Blick» unter Berufung auf einen Leser berichtet, soll eine ungefähr 70-jährige Frau mit ihrem Hund an einer Gruppe Kinder vorbeigelaufen sein, als diese in der Nähe der Schrebergärten Knaller zündeten. Die Frau soll sich an den Kindern genervt haben und zu Hause eine Waffe geholt haben.