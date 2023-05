SRF: Bombendrohung wegen Kommentar-Ausfall

Für sein Telefonat wurde der Rentner nun verurteilt. Er habe mit seinem Anruf versucht, die SRF-Mitarbeitenden in Schrecken zu versetzen, was ihm allerdings nicht gelungen sei. Er wurde deshalb wegen der versuchten Schreckung der Bevölkerung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt – bei einer Probezeit von zwei Jahren. Definitiv bezahlen muss er 580 Franken; davon sind 100 Franken Busse und 480 Franken Verfahrenskosten.

Das Studio von SRF in Luzern erhielt während der Ski-WM in Courchevel eine Bombendrohung.

Er ruft im SRF-Studio in Luzern an und droht mit einer Bombe.

Weil beim Slalom der Männer an der Ski-WM in Courchevel der Kommentar länger ausfällt, rastet ein Mann aus.

Ein Mann aus dem Kanton Luzern schaut am 19. Februar 2023 den Abschluss der WM in Courchevel (F) und sieht den Norweger Henrik Kristoffersen im Slalom vor dem sensationellen Griechen AJ Ginnis zu Gold fahren. Zu seinem grossen Ärger fällt während des zweiten Laufes allerdings längere Zeit der Kommentar aus.

Der Mann wird wütend. Er nimmt das Telefon zur Hand und ruft das SRF-Studio Zentralschweiz in Luzern an. Wie aus einem Strafbefehl der Luzerner Staatsanwaltschaft hervorgeht, droht er der Mitarbeiterin, die seinen Anruf entgegennimmt, dass er eine Bombe ins Studio werfen werde.

Verurteilt wegen versuchter Schreckung der Bevölkerung

Für sein Telefonat musste der Rentner laut Strafbefehl für einen Tag in Polizeihaft. Nun wurde er verurteilt. Er habe mit seinem Anruf versucht, die SRF-Mitarbeitenden in Schrecken zu versetzen, was ihm allerdings nicht gelungen sei, argumentiert die Staatsanwaltschaft.