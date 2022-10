Zürich: Wegen Läusealarm an Schule – jetzt sollen Eltern aushelfen

An anderen Schulen in der Schweiz sieht es ähnlich aus.

Läuse sind an Schweizer Schulen ein Dauerthema. So auch an der Schule Hirschengraben-Schanzengraben in Zürich: «In gewissen Klassen ist es seit vergangenem November schon fünf Mal zu Lausbefall-Ausbrüchen gekommen», sagt Elternratspräsidentin Miranda Donati.