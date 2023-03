Basler Strafgericht: Wegen Lamborghini-Deal – Mann mit Messer niedergestochen

Die Tat ereignete sich in der Basler Laufenstrasse in einem Hinterhof im Gundeli.

Pleite einen Lamborghini-Vertrag abgeschlossen

Opfer und Angreifer waren keineswegs Fremde. Die beiden Männer kannten sich und haben in der Vergangenheit miteinander Geschäfte gemacht. Am Montag war im Gerichtssaal auch von unsauberen Deals und einem Schneeballsystem die Rede: Die Anschuldigungen wurden aber nicht weiter ausgeführt. Fakt ist, dass über der Tat ein Lamborghini-Deal schwebt, den der Freund des Beschuldigten abgeschlossen hatte. Mit einem angeblichen Erbe schloss dieser den Kaufvertrag für einen 245’000 Franken teuren Lamborghini ab. Jener Freund stand in der Schuld, 37’000 Franken für den Vertragsbruch aufzubringen.

«Er versuchte, mir mehrmals in den Hals zu stechen»

Es sei nie zum Dialog gekommen, insistierte aber das Opfer, als es im Gerichtssaal dazu befragt wurde. Aus dem Hinterhalt habe ihn der Mann angegriffen. «Als ich mich umdrehen wollte, bekam ich den ersten Stich. Ich habe wirklich gedacht, er bringt mich um. Ich lag am Boden, er fixierte mich mit den Beinen, ich hatte keine Chance aufzustehen. Dann versuchte er, mir mehrmals in den Hals zu stechen.»

Nur dem Zufall sei es zu verdanken, dass er den Mann nicht schlimmer verletzte, so Staatanwältin Simone Lustenberger in ihrem Plädoyer. Er attackierte sein Opfer «so heftig, dass das Messer abgebrochen ist. Gott sei Dank, sonst wissen wir nicht, was passiert wäre», so Lustenberger. Die Tat weise gewisse «Mord-Elemente» auf, in Bezug auf Planung, Brutalität und Motiv. Die Staatsanwältin forderte dann auch eine lange Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren.