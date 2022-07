Schülergruppen dürfen nicht mehr gemeinsam in den Laden, sie müssen gestaffelt rein. Dies, weil vermehrt Tabakprodukte geklaut wurden.

Unweit des Volges in Stäfa hat es mehrere Schulen.

Die Volg-Filiale in Stäfa muss zu aussergewöhnlichen Massnahmen greifen. (Symbolbild)

Unweit des Volges in Stäfa befinden sich mehrere Schulen. Daher hat der Volg auch überdurchschnittlich viele Jugendliche und Schülerinnengruppen im Laden. Und diese sollen immer wieder gestohlen haben. Nun hat das Lebensmittelgeschäft zu einer ungewöhnlichen Massnahme gegriffen. Jugendliche und Schüler dürfen den Laden nur einzeln betreten. Als Gruppe hat man keinen Zutritt zum Geschäft. Ausserdem hat die Volg-Filiale bestimmt, dass das Ladenpersonal jederzeit Taschenkontrollen durchführen darf. Dies aufgrund der Tatsache, dass vermehrt Tabakwaren gestohlen wurden, wie die Zeitungen der Tamedia schreiben.

Wie die Filialleiterin des Volges erklärt, gab es gelegentliche Diebstähle schon immer. In letzter Zeit war die Zunahme der Vorfälle aber immens. «Teilweise kam es drei bis vier Mal pro Woche zu Diebstählen», erklärt die Filialleiterin. Doch nicht nur Jugendliche stehlen im Laden. Es sei schon vorgekommen, dass ein junger Primarschüler seinen Rucksack mit Süssigkeiten und Getränken gefüllt hat.

Snus und Tabakprodukte sehr begehrt

Der Höhepunkt der Diebstähle habe sich vor rund einem Monat ereignet. Schüler im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wollten Snus klauen. Die Jugendlichen arbeiteten beim Diebstahl in einer Gruppe. Ein Teil der Bande machte Lärm im Laden und wollte so für Ablenkung sorgen, während die anderen den Snus einsteckten. Laut der Filiale haben dieselben Schüler bereits vorher Tabakprodukte geklaut. Volg informierte daraufhin die Polizei und die Schule der Teenager.

Der Schulleiter der an den Volg angrenzenden Sekundarschule Obstgarten, Daniel Lüchinger: «Da die Diebstähle jeweils zwischen oder nach der regulären Schulzeit stattfanden, kann die Schule leider nicht direkt disziplinarisch dagegen vorgehen. Daher ist es richtig, dass der Volg die Polizei involviert, sollten solche Fälle erneut vorkommen.» Daher unterstütze Lüchinger die Massnahmen, welche der Volg in Stäfa ergriffen hat. Weiter betont der Schulleiter, dass nur wenige der 300 Schülerinnen und Schüler an den Vorfällen beteiligt waren.