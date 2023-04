St. Gallen: Diese Massnahmen sollen gegen den Lehrpersonenmangel helfen

In der öffentlichen Volksschule des Kantons St. Gallen waren per 30. März 2023 221 Stellen ausgeschrieben. Die Stellenbesetzung ist aufgrund des Lehrpersonenmangels eine Herausforderung für die Schulen. Um dagegen anzukämpfen, erarbeiten der Kanton St. Gallen und die Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHSG) Massnahmen. Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, sollen bereits ab dem Schuljahr 2023/2024 erste kurzfristige Massnahmen in Kraft treten.