Psychotherapien: Wegen Lücke im System – «Tausende könnten ihren Therapieplatz verlieren»

Eine der Betroffenen ist die 16-jährige S.*: «Ich habe Depressionen seit ich dreizehn bin. Seit über einem Jahr befinde ich mich in ambulanter Therapie.» Mittlerweile nehme sie Antidepressiva, die jedoch nicht anschlagen. Die Luzernerin möchte sich deswegen gerne stationär behandeln lassen. Bisher habe sie aber keinen Therapieplatz erhalten.

Bis zu sechs Monate Wartezeit

Laut Schorno setzen die Inflation, die Nachwirkungen von Corona und der Ukraine-Krieg den jungen Menschen in der Schweiz stark zu. Dies habe unter anderem zu überlasteten Kliniken und monatelangen Wartezeiten geführt. «Momentan müssen Kinder und Jugendliche bis zu sechs Monaten auf einen Therapieplatz warten», sagt Schorno.

Abhilfe hätte das neue Anordnungsmodell schaffen sollen. Dieses sieht vor, dass Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nach der Anordnung eines Arztes neu selbstständig Rechnungen an die Krankenkassen stellen können, die dann von der Grundversicherung gedeckt werden. «Im alten System musste dies eine Psychiaterin oder ein Psychiater für die Therapeuten übernehmen», so Schorno.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Bei der Umsetzung des neuen Modells gibt es jedoch eine Lücke im System: «Die Kosten für angehende Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten werden teilweise nicht mehr von den Krankenkassen gedeckt», so Schorno. Betroffen seien rund 1500 Psychologinnen und Psychologen in Weiterbildung, die knapp 10’000 Patienten betreuen. «Wenn diese Menschen nicht mehr praktizieren können, könnten Tausende Patientinnen und Patienten ihre Therapieplätze verlieren.» Nun werde fieberhaft nach Lösungen gesucht.

Die Schuld, dass keine Lösung gefunden werden konnte, weisen sich Santesuisse und FSP gegenseitig zu. «Wir lehnten eine Verlängerung der Übergangsregelung ab, weil die grundsätzlichen Probleme somit weiterbestehen würden», sagt Schorno. Die FSP will, dass die Kosten der angehenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Rahmen des Anordnungsmodells fix von den Krankenkassen übernommen werden.

«Es konnte kein Kompromiss erreicht werden»

«Die Verlängerung der Übergangsregelung, die wir unterstützen, hätte die Kostendeckung der Psychologinnen und Psychologen in Weiterbildung garantiert», sagt Matthias Müller, Sprecher bei Santesuisse, dem Branchenverband der Schweizer Krankenversicherer. Man bedauere, dass die FSP sich dagegen ausgesprochen hat und die Übergangsregelung nicht verlängert wurde. «Wir hoffen auf eine Lösung, denn es ist grundsätzlich wichtig, dass die Arbeit von Psychologinnen und Psychologen in Weiterbildung bezahlt wird», so Müller.