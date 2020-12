Nach Betrug bei Sprachtest : Wegen Luis Suárez muss die Universitäts-Rektorin gehen

Atlético Madrids Stürmer Luis Suárez soll einen Sprachtest vorab erhalten haben. Das flog auf. Die zuständige Rektorin nimmt jetzt den Hut.

Als Folge des umstrittenen Sprachtests hat die Rektorin der Hochschule Perugia ihren Posten geräumt. «Ich habe heute Morgen dem Minister für Universitäten und Forschung meinen Rücktritt als Rektorin der Universität für Ausländer in Perugia mitgeteilt», schrieb sie in einem am Montag auf der Webseite der italienischen Hochschule veröffentlichten Brief.