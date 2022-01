Heerbrugg SG – Wegen Maske am Rückspiegel Mann angefahren – Opfer erliegt Verletzungen

An einem Samstagabend Mitte Februar 2021 ist ein 72-Jähriger von Balgach SG Richtung Au SG gefahren. Zur gleichen Zeit überquerte bei der Kantonalbank in Heerbrugg SG ein 91-Jähriger mit seinem Rollator den Fussgängerstreifen. Als sich der Betagte etwa 2,5 Meter vom Trottoirrand entfernt befand, fuhr das Auto des 72-Jährigen mit rund 40 km/h ungebremst in den 91-Jährigen auf dem Zebrastreifen. Dadurch wurde er von der Motorhaube erfasst, der Kopf prallte gegen die Frontscheibe und der Körper wurde auf das Fahrzeugdach geschleudert. Dort wurde er vom Heckspoiler abgewiesen und landete 20 Meter vom Unfallpunkt am Boden. Schwer verletzt wurde der 91-Jährige mit der Rega ins Kantonsspital St. Gallen geflogen, wo er gut einen Tag später seinen Verletzungen erlag.