Südafrika : Wegen massiver Wilderei – Züchter will jährlich 100 Nashörner auswildern

Die Tiere sollen aus seiner 2004-köpfigen Herde stammen, wie der südafrikanische Nashornzüchter John Hume am Dienstag ankündigte. Er betreibt im Nordwesten Südafrikas die grösste Nashornfarm der Welt.



Wilderer jagen und töten die Tiere wegen ihrer Hörner, die insbesondere in China und Vietnam nachgefragt sind.

Letztes Jahr wurden in Südafrika rund 451 Nashörner illegal getötet.

Der bekannte südafrikanische Nashornzüchter John Hume will jährlich 100 Nashörner auswildern, um den durch Wilderei dezimierten Bestand wieder zu stärken. Er besitzt im Nordwesten Südafrikas die grösste Nashornfarm der Welt. Aus dieser 2004-köpfigen Herde sollen die Tiere ausgewildert werden.

Die Vereinbarung, jährlich etwa 100 südliche Breitmaulnashörner in ihrem natürlichen Lebensraum im südlichen Afrika auszuwildern, «kann umgesetzt werden», sagte eine Sprecherin von Humes Unternehmen Platinum Rhino, das Nashörner in Gefangenschaft züchtet. Das Unternehmen gab allerdings nicht an, wann das Projekt umgesetzt werden soll.