Wegen Mega-Streik: 22 Swiss-Flüge nach Italien fallen aus

In Italien wird am 20. Oktober im ganzen Land gestreikt.

1800 Swiss-Passagiere betroffen

Total wurden 20 Flüge von und nach Mailand, Venedig, Neapel, Florenz und Bologna annulliert. Ein Flug davon wurde bereits am Donnerstagabend aus dem Flugplan gestrichen, wie Swiss-Mediensprecher Michael Pelzer auf Anfrage von 20 Minuten mitteilt. «Die Flüge nach Rom, Brindisi, Bari und Palermo werden grundsätzlich normal durchgeführt und sind voraussichtlich nicht vom Streik betroffen.» Während einzelner Zeitfenster an den bestreikten Flughäfen seien zudem einige wenige Flüge trotzdem möglich. «Wir bedauern die entstandenen Umstände sehr und setzen alles daran, unsere Fluggäste so schnell wie möglich an ihr Ziel zu bringen», so Pelzer. Passagiere, die vom Streik betroffen seien, würden proaktiv von der Airline kontaktiert und entsprechend umgebucht.