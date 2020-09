«Eden für jeden»-Star Steffi Friis«Wegen meinen Nachbarn habe ich schon mal die Bullen gerufen»

Entsprechend bünzlig (nochmals: Wir wollen niemandem zu nahetreten, und das Wort muss ja auch nicht negativ verstanden werden) kommt auch Rolf Lyssys (84, setzte sich mit dem 1978er «Die Schweizermacher» selbst ein Komödien-Denkmal) neuer Film «Eden für jeden» daher, schliesslich spielt er hauptsächlich in einer Zürcher Familiengarten-Community.

Der Trailer zum am 1. Oktober in den Deutschschweizer Kinos anlaufenden «Eden für jeden».

Klar, Schauspielende müssen sich theoretisch in jegliche Figuren hineinversetzen können. Aber im Fall dieser Comedy hilft es wahrscheinlich, wenn man eine mehr oder weniger grosse Portion Bünzlitum mitbringt. Wie üppig diese bei Steffi ausfällt, checken wir ganz oben im Video ab .

«Eden für jeden» feierte am Montagabend am Zurich Film Festival Weltpremiere. Für Steffi Friis ist es die erste grosse Kino-Hauptrolle.

«Eden für jeden» (Ascot Elite) läuft am 1. Oktober in den Deutschschweizer Kinos an.