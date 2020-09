1 / 9 Der Luzerner Arzt Andreas Heisler an der Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen in Altdorf. Screenshot Youtube Neben Reden an Demos hat Heisler auch in Briefen an die Behörden die Corona-Massnahmen kritisiert. Auf Anfrage von 20 Minuten sagt er nun, es gebe Patienten, die sich von ihm abwenden würden. Aber mehr, die nun extra zu ihm kommen würden. Screenshot Youtube Eine Maskenpflicht halte er ausserhalb von Spitälern für gefährlich, sagt der Luzerner Arzt etwa. Er trage in seiner Praxis nicht dauernd eine Maske. «Das mache ich nur bei schwerkranken Lungenpatienten oder wenn das jemand explizit wünscht. Die Mimik ist für einen Arzt in der nonverbalen Kommunkation in der Patientenbetreuung zentral.»

Darum geht es Der Luzerner Arzt und Corona-Skeptiker Andreas Heisler trägt in seiner Praxis die Schutzmaske nur, wenn er schwer lungenkranke Personen behandelt oder wenn die Patienten dies ausdrücklich wünschen.

Beim Ärzteverband wird empfohlen, dass Gesundheitsfachpersonen bei jedem Patientenkontakt Schutzmasken tragen sollen.

Heisler sagt weiter, dass auch Grossanlässe ohne Masken durchführbar wären – auch die Fasnacht hätte aus seiner Sicht nicht abgesagt werden müssen.

Landesweit war Andreas Heisler am Wochenende in den Schlagzeilen: Weil sich der Luzerner Facharzt für Allgemeine Innere Medizin mit eigener Praxis in Ebikon LU wiederholt und öffentlich als Corona-Skeptiker outete, hat die ganze Belegschaft seiner Praxis gekündigt; er musste diese deshalb vorübergehend schliessen.

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt er nun, es gebe neben dem Personal auch Patienten, die sich wegen seiner Haltung zu Corona von ihm abgewendet und sich einen neuen Hausarzt gesucht hätten. «Es gibt aber auch viele Personen, die mich in meiner Haltung bestärken, und sogar solche, die wegen meiner Meinung und wegen meinem Schutzkonzept nun als Patient extra zu mir wechseln», sagt Heisler. Diese Anzahl neuer Patienten sei deutlich grösser als die Zahl jener, die er wegen seiner Corona-Skepsis verliere. Sein Fazit daraus: «Es wird entsprechend honoriert, dass ich zu meiner ärztlichen Ethik stehe.»

«Fasnacht hätte durchgeführt werden können»

Denn er findet, die Anti-Corona-Massnahmen seien zum Teil sogar kontraproduktiv – etwa dass gerade auch älteren Leute empfohlen wurde, daheim zu bleiben. «Dabei ist frische Luft gut für das Immunsystem.» Heisler findet, dass die Leute «durch sämtliche der verordneten Massnahmen, um das Virus einzudämmen, geschädigt werden».

Auch Social Distancing hält er für unnötig. In Luzern zum Beispiel hätte die Fasnacht, wie man sie kennt, durchgeführt werden können, meint Heisler. «Dass sie abgesagt wurde, zeigt nur, dass man unser Kulturleben einschränkt.»

«Die Mimik ist für Patientenbetreuung zentral»

Kritik übt er auch an der Maskenpflicht. Für ihn sei es erwiesen, dass diese nicht schütze – im Gegenteil: Ausserhalb von Spitälern könnten Masken gar gefährlich sein, findet der Arzt. Sogar Grossanlässe sollten ohne Maskenpflicht zulässig sein, so der Arzt weiter. Heisler ist auch bekannt dafür, dass er medizinische Dispensen für die Maskenpflicht austeilt.

Selber trage er in seiner Praxis nicht dauernd eine Maske. «Das mache ich nur bei schwerkranken Lungenpatienten oder wenn das ein Patient explizit wünscht. Die Mimik ist für einen Arzt in der nonverbalen Kommunkation in der Patientenbetreuung zentral.»

Verband empfiehlt Ärzten, eine Maske zu tragen

Im Schutzkonzept des Schweizerischen Ärzteverbands FMH wird allerdings empfohlen, dass ein Arzt bei der Arbeit bei jedem Patientenkontakt ein Maske tragen sollte. Explizit heisst es dort: «Tragen Sie – und Ihre Mitarbeitenden – eine chirurgische Maske (Typ II oder Typ IIR) während der gesamten Konsultation respektive Arbeitszeit mit direktem Patientenkontakt oder bei Kontakt mit anderen Mitarbeitenden. Händedesinfektion vor dem Anziehen und nach dem Abziehen der Maske.»

Beim Verband FMH heisst es auf Anfrage: «Unser Schutzkonzept ist eine Empfehlung für unsere Mitglieder, um sie bei der Umsetzung der behördlich festgelegten Massnahmen zu unterstützen.» Jeder Arzt sei in seiner Praxis selbst verantwortlich für die korrekte und gesetzeskonforme Umsetzung. Die Aufsichtsbehörde in diesem Fall seien die kantonalen Gesundheitsdirektionen. Wenn sie den Verdacht hätten, ein Arzt setze die behördlichen Verordnungen nicht um, so müssten sie Ermittlungen einleiten.

Heisler bleibt hart

Im Kanton Luzern ist auf der Website der Gesundheitsdirektion das gleiche Schutzkonzept wie jenes des FMH publiziert. Unklar bleibt aber, ob Ärzten Sanktionen drohen, wenn dieses nicht eingehalten wird: Für konkrete Anfragen dazu waren am Montag weder der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall noch David Dürr, Dienststellenleiter der Gesundheitsdirektion des Kantons, erreichbar.