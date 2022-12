Obdachlos: «Wegen meiner Heroinsucht landete ich auf der Strasse»

«Ich hatte keine einfache Kindheit und kam aus diversen Gründen schon früh in ein Heim. Doch ich hatte Mühe, Anschluss zu finden. Ich wurde schnell aggressiv und konnte mich nur schlecht an Regeln halten. Also musste ich öfter das Heim wechseln. Dazwischen war ich immer Mal wieder in Kliniken.»

Erste Drogenerfahrungen mit 14 Jahren

«Die ersten Drogenerfahrungen machte ich im Heim. Damals war ich etwa 14 Jahre alt. Nach einem Mischkonsum hatte ich einen schlechten Trip. Seit diesem leide ich an einer Derealisationsstörung. Seit diesem Tag kann ich nicht mehr unterscheiden, ob ich am Schlafen oder wach bin. Ich fühle mich konstant, als wäre ich am Träumen. Das erste Mal Heroin nahm ich mit 16. Zu diesem Zeitpunkt war ich an einem Punkt angelangt, an dem mir alles egal war.

Jemand aus meinem Umfeld bot mir Heroin an und ich probierte es aus. Dank der Drogen konnte ich alle meine Sorgen vergessen. Ich fühlte mich leicht und sorgenfrei. Doch dieses Glücksgefühl flachte sehr schnell ab und ich musste immer mehr konsumieren. Heute konsumiere ich nur noch, um keine Entzugserscheinungen zu bekommen. Das sorgenfreie Gefühl ist schon lange verschwunden.»