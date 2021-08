Trotz Bereitschaft - «Wegen meiner Nadelphobie kann ich mich nicht gegen Corona impfen lassen»

Traumatische Operation als Auslöser?

Um die Ursache seiner Nadel-Angst zu finden und diese zu behandeln, habe sich M. nun für eine Hypnosetherapie angemeldet. Er vermutet den Auslöser seines Traumas in einem allergischen Schock, den M. mit drei Jahren erlitt. «Ich bekam keine Luft mehr, mein ganzer Körper schwoll an und die Ärzte mussten mir ein Antihistaminikum spritzen. Da verknüpfte ich wohl die Spritze mit den Schmerzen der allergischen Reaktion», so M.

Schwitzen und Todesangst

Bei Angststörungen und Phobien kämen mehrere Faktoren zusammen, so Sebastian Olbrich, Leiter des Zentrums für Depressionen und Angsterkrankungen an der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Das können genetische Veranlagungen, schlechte Erfahrungen und die aktuellen Lebensumstände sein. «Viele Phobien sind antrainiert. Wenn man als Kind eine schmerzhafte Erfahrung mit einer Impfung oder Spritze hatte, spielt das sicherlich eine Rolle», sagt Olbrich.

Bei einer Angstreaktion werde der Fluchtreflex ausgelöst, Olbrich: «Betroffene fangen an zu schwitzen, laufen rot an und das Herz fängt an zu pumpen.» Patientinnen und Patienten nehmen dies oftmals als existenzielle Angst bis hin zu Todesangst wahr. Olbrich: «Für Aussenstehende kann der Auslöser sehr gering aussehen, Betroffene durchleben aber ganz schlimme Momente in solchen Situationen.» Im Falle der Spritzenangst könne sich das sogar bis hin zu Ohnmachtsanfällen steigern.