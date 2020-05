Ex-Bachelorette Eli Simic

«Wegen meiner Panikattacken war ich jahrelang in Behandlung»

Die Bachelorette von 2017 hat eine Facebook-Gruppe gegründet, damit sich Menschen mit Angststörungen austauschen können. Sie weiss selbst genau, wie es ist, damit zu leben.

100 Mitglieder in wenigen Stunden

In der Gruppe werde bereits rege diskutiert, Tipps und Tricks ausgetauscht. «Die Leute merken, dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind», so Eli. «Ich hätte mir damals eine solche Gruppe gewünscht.» Stattdessen habe sich «sehr allein» gefühlt. «Das war für mich das Schlimmste.»

Vom Psychiater bis zum Neurologen

Über Jahre war Eli wegen ihrer Attacken in Behandlung. «Ich war beim Psychiater, Psychologen, Verhaltenstherapeuten, Neurologen – ich hab wirklich die ganze Palette durch.» Bis heute sei sie in einer Atemtherapie, «das tut mir immer noch gut». Zudem begibt sie sich ab und an in Hypnose.